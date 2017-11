L'équipe du Joe Beef s'installe dans la Petite Italie

Surprise: pour la première fois, David McMillan et ses acolytes (Fred Morin, Alison Cunningham, le chef Marc-Olivier Frappier et la sommelière Vanya Filipovic) sortent de la Petite-Bourgogne pour s'installer dans la Petite Italie, angle Saint-Zotique et Casgrain.

«Pour être honnête, Fred et moi, on ne ressentait pas le besoin d'ouvrir un restaurant. Mais on travaille avec des jeunes qui ont le goût de lancer des nouveaux projets!», nous a confié M. McMillan.

Le bar à vin nature, «petit et confortable», ne prendra pas de réservations et offrira un service en continu, à l'image du Vin Papillon, mais sans être une réplique de ce dernier: «On veut proposer des plats différents, mais on va surtout s'ajuster au quartier, aller là vers où les gens nous poussent, que ce soit des volailles entières, des légumes, des petites assiettes ou des planches de charcuteries et fromages!»

Date d'ouverture souhaitée: mi-janvier.

www.instagram.com/vinmonlapin