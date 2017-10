Nouveau quartier général pour Saint-Henri

Lui qui avait installé son atelier de torréfaction à l'arrière de son tout premier café, dans Saint-Henri, lors de son ouverture il y a cinq ans, n'avait plus le choix : il lui fallait trouver de l'espace, et vite ! Et c'est sur un grand édifice, tout près de la station de métro Parc, que l'entreprise a jeté son dévolu.

L'endroit, qui devrait être prêt au tournant de l'année, sera non seulement un espace pour torréfier les grains, mais également un entrepôt, un laboratoire, des bureaux et aussi, bonne nouvelle, un grand café avec un court choix de repas frais servis sur place et des brunchs le week-end.

Que les habitués de la rue Notre-Dame se rassurent : le café restera ouvert et il subira même une cure de rénovation.

7335, rue du Mile End

> Visitez la page Facebook de Saint-Henri Micro-Torréfacteur