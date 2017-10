Paradis BBQ: rôtisserie gourmande au coeur du Plateau

La carte, concise et appétissante, revisite bien des classiques du comfort food en déclinant évidemment la volaille - issue de la ferme familiale La Rose des Vents - de plusieurs façons: poulet rôti ou frit, hot chicken débordant entre ses tranches de pain brioché, vol-au-vent, ailes style cajun, burger, le menu de Jonathan Fournier est riche, copieux et succulent... à s'en lécher les doigts.

Comprendre: un menu alléchant et sans compromis sur la qualité, qui se déguste dans une ambiance familiale et décontractée, qui sied parfaitement au Plateau. Ajoutez à cela une courte carte des vins, axée sur les cuvées nature, mais accessible à toutes les papilles, comme en fait foi notre bourgogne aligoté (Naudin-Ferrant, importation privée par Oenopole), tout en fraîcheur et légèrement acidulé, sans prétention, à l'image de notre repas.

Rôtisserie moderne et généreuse, Paradis BBQ est le projet de deux couples d'amis: deux cuisiniers, le chef Jonathan Fournier et sa conjointe, Gabrielle Abdelahad-Acoasta, ainsi que Kyle Fowler et Josianne Beaulieu. Un quatuor de jeunes professionnels, donc, qui désiraient ouvrir un établissement qui représente leur idée d'une restauration où l'on aime bien faire les choses, mais sans trop se prendre au sérieux.

Le poulet frit était cuit à la perfection, pas trop graisseux sur les doigts, mais juteux comme il se doit. Mention spéciale aux côtes levées extratendres, qui ont fait l'unanimité.

On sent le passage du chef dans des établissements comme Au pied de cochon, mais aussi les Enfants terribles et le bar Fitzroy, pour lequel Paradis BBQ conçoit désormais le menu (l'été, l'équipe de la rôtisserie signe aussi le menu du Marché des éclusiers, dans le Vieux-Port).

Mais, au-delà de ces influences, on devine surtout la volonté du chef de créer un menu à son image, réconfortant et satisfaisant, mais qui s'élève au-delà du standard des rôtisseries traditionnelles, grâce à la qualité des produits et de l'exécution. Touche originale: la maison propose une délicieuse «gravy» aux effluves un brin exotiques, grâce à une épice gardée secrète.

Les divers accompagnements proposés sont généralement tout aussi savoureux: en plus des incontournables frites - dodues et croustillantes, mais un peu salées - , poutine et macaroni au fromage, quelques plats plus «santé» sont offerts: la salade César, où des morceaux de peau de poulet frite remplacent l'habituel bacon (belle idée!), ainsi qu'une satisfaisante salade de tomates ancestrales, crème fromagée et épices zaatar, surmontée d'une belle tranche de flanc de porc croustillante, à l'ardoise le soir de notre passage.

Seule vraie déception: une tombée de chou kale, trop coriace sous la dent et un peu fade. On a préféré la salade de chou - avec du kale, justement - , juste assez vinaigrée pour venir contrebalancer le gras de ce copieux repas.

Retomber en enfance

L'endroit - qui offre aussi des brunchs conviviaux le week-end - plaira aux petits comme aux grands, notamment pour les desserts, qui nous font littéralement retomber en enfance.

Grâce à sa machine à «molle», l'endroit offre à ceux qui ont un penchant pour le sucre des sundaes, mais aussi une jouissive variation autour du Passion Flakie: une «boule» de crème molle à la vanille qui vient se nicher dans une pâte feuilletée coupée en deux, le tout surmonté d'une généreuse portion de crème fouettée et, touche finale, de confiture aux fraises maison. Malgré notre panse bien remplie, impossible de ne pas tout dévorer.

Une finale parfaite, qui représente bien le type d'expérience gourmande au menu dans cette sympathique rôtisserie de quartier qui compte déjà son lot d'habitués.