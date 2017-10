Le plus grand restaurant au pays pour le CH

C'est que l'endroit, immense avec ses trois niveaux, son énorme écran géant et ses 1400 places assises, n'est rien de moins que le plus grand restaurant au pays.

On s'adresse évidemment à une clientèle férue de sport, mais avec l'intention de plaire à tout un chacun, avec un décor sobre et industriel et un menu signé par le chef Jean-François Giguère (Decca77, Toqué!).

Ce dernier fait le pari de faire rimer taverne sportive avec fraîcheur, fait maison et approvisionnement local.