Miel: Hakim Chajar se pose à Pointe-Saint-Charles

D'abord, le quartier où le gagnant des Chefs! - La revanche, qui a travaillé du Lauréa à Chambre à part, en passant par Balnéa et en commençant par le 357C et le Laurie Raphaël, a choisi de s'installer est fort chouette. On compte trop peu de bonnes petites adresses à Pointe-Saint-Charles, j'étais ravie qu'il s'y pose. Sa table, avec sa jolie terrasse urbaine toute lumineuse, est dans la rue Centre, de biais avec deux églises de pierre, un vieux presbytère tout aussi charmant et il est à côté d'une série de maisons anciennes traversées de portes cochères comme on en voit maintenant rarement à Montréal. On a l'impression de revenir dans le temps et de découvrir un lieu inconnu quand on s'y attarde, si on n'est pas du coin. Ravissant.

Ensuite, Hakim lui-même est un personnage intéressant. D'origine marocaine, arrivé au Québec à l'âge de 12 ans avec ses neuf frères et soeurs - c'est ce que dit sa biographie sur le site de Casa TV, où il a une nouvelle émission - il a fait son chemin dans la cuisine traditionnelle à la française, en faisant non seulement ses classes à l'ITHQ, mais aussi lors de stages en France et en Californie. Ce n'est pas un autodidacte, loin de là. Et il travaille fort. Il vient d'ouvrir ce nouveau restaurant alors qu'il anime aussi La relève à TVA et Hakim Chajar - Inspiration chef à Casa TV.

Mais que se passe-t-il quand on arrive avec un CV aussi impressionnant? On risque de décevoir. Et c'est ce qui s'est passé.

Mes attentes n'ont pas été comblées chez Miel comme ce fut le cas chez Balnéa quand j'ai goûté la cuisine du chef au restaurant du spa à l'époque. Je gardais un meilleur souvenir du Lauréa et du Laurie Raphaël. Dommage.

Qu'est-ce qui m'a fait froncer les sourcils?

De façon générale, les sauces étaient trop présentes. Trop de sauce crémeuse au gingembre sur le tataki de saumon qui n'en a pas besoin puisque la chair du poisson est déjà toute moelleuse. Trop de vinaigrette au miso sur les haricots verts et les amandes torréfiées. On aime l'idée, on aime la poire en contrepoint, mais le tout manque de légèreté, de fraîcheur. Les artichauts poêlés? On les présente avec une vinaigrette à la barigoule, avec des lardons donc. On y ajoute des lichettes de parmesan. La combinaison classique provençale est délicieuse, mais là comme ailleurs, on cherche le croquant du légume, de la luminosité. Peut-être qu'au coeur d'un repas incluant plus de contrastes, le plat fonctionnerait parfaitement, mais dans ce contexte, on sent une certaine redondance. Les cailles? Encore là, on aimerait un peu de craquant dans la petite peau de la mini volaille, être en mesure aussi de savourer la délicatesse de la chair, mais c'est de tout le reste qu'on se rappelle: les poivrons, le maïs, le houmous aux pois verts...