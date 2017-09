Mélisse: un joli nouveau dans le Vieux

On est dans un immeuble neuf, mais les plafonds sont vertigineux, les tuyaux apparents, le béton omniprésent. Et l'aménagement totalement réussi, signé Lovasi, fait tout pour propager la lumière.

L'accueil de Caroline Desgagné est tout aussi lumineux. L'ancienne du SoupeSoup de la rue Wellington est affable et tout sourire. On a ainsi envie de s'installer chez elle et de traîner, que ce soit pour le petit-déjeuner ou le lunch, car Mélisse n'est pas encore ouvert en soirée. Ça viendra, dit Mme Desgagné, mais plus tard cet automne.

En attendant, on profite des derniers beaux moments pour s'asseoir sur la terrasse le midi et profiter du menu estival, une offre abordable qui met en valeur les produits d'ici - on nomme même les producteurs quand on les connaît - et consiste en une série de quelques plats, mais surtout de tartines et de salades, qu'on peut agrémenter d'un élément plus consistant si on en a envie.

Idées surprenantes

L'idée de manger une caprese - salade de tomates et de mozzarella avec huile d'olive et basilic - fortifiée par un petit morceau de saumon grillé peut sembler étrange, mais essayez-le, c'est chouette. Parce que le poisson est cuit et servi tout simplement, juste assez rosé, pas trop, en à-côté. Et parce que les tomates sont sucrées et juteuses - il faut dire que c'est la saison! - et que la mozzarella artisanale est de bonne qualité, bien moelleuse. On ajoute quelques morceaux de concombre pour la fraîcheur et le croquant et des copeaux de parmesan en finition. Pourquoi pas? Une fine tranche de pain grillé pour la mouillette. Et hop, le lunch d'été frais et léger, mais néanmoins nourrissant, vient de passer trop vite.