Restaurant Coton: doux écrin

Projet d'un trio de filles allumées - Corinne Fortin (chef copropriétaire), Camille Mongeau (copropriétaire) et Laurence Secours (sommelière) -, l'endroit est d'abord né de la volonté de Camille Mongeau, qui est derrière la boîte de production Coton & Club, de se doter d'un espace de diffusion culturelle: «On cherchait souvent un endroit pour nos lancements, événements, etc. J'ai vu le local, et j'en ai parlé à Corinne, une amie de longue date, et on a décidé de se lancer dans cette aventure!»

Ouvert depuis un mois, l'endroit, qui compte une petite scène, est aussi un restaurant à part entière. La chef y met de l'avant de petites compositions fraîches de saison, à déguster avec un verre de vin nature, un saké d'importation privée ou un cocktail concocté à partir de produits artisanaux. Notre définition du bonheur, quoi!

Ouvert du mardi au samedi, dès 17 h.

6596, rue Saint-Hubert, Montréal