Tangia: le Maroc s'installe rue Drummond

Le seul point faible de ce premier service? La salade d'aubergine. On la grille et on l'écrase avec du miel, des amandes et de l'huile d'argan, mais on dirait que le légume n'est pas assez cuit. On cherche aussi le sel, des parfums de grillade, du citron, peut-être même de l'ail. On dirait qu'elle a été oubliée seule avec elle-même, la pauvre.

Le repas continue et on nous sert des mini pastillas, ce plat feuilleté mettant en vedette du poulet cuit avec des oignons, des amandes, du safran et du gingembre, puis saupoudré de sucre et de cannelle.

L'idée de présenter cet incontournable sous forme de bouchée qui se mange sans fourchette est sympathique. Et la farce est exquise. Toutefois, ici, il y a un peu trop de pâte. On préférerait que la balance penche un peu plus en faveur du savoureux mélange de chair effilochée qui se blottit à l'intérieur des couches de brick craquantes.

En plat, dans un restaurant marocain, le couscous est incontournable. Celui de Tangia est bien fait et servi avec le tajine de poulet aux olives qu'on avait demandé. Car on peut faire des demandes spéciales: poulet au citron, aux olives, boeuf... (Un jour, je me promets de demander du veau aux prunes vertes, un plat typique goûté une seule fois dans ma vie et dont je rêve depuis...). Les grains de la semoule se détachent bien. Les légumes sont encore légèrement tendus sous la dent. La chair de volaille, tendre. La sauce, joliment relevée. On l'apporte dans un petit saucier, en à côté. Pour tout dire, on en aurait pris beaucoup plus.

Au dessert, on apporte une tarte au citron qui est bien faite, mais ne surprend pas. En revanche, le nougat glacé, préparé avec amplement de pistaches, de miel et d'un peu de fleur d'oranger, fond dans la bouche en douceur et en arômes ensoleillés.

On termine le repas avec un thé à la menthe, évidemment, qui est servi comme il se doit dans une théière argentée. Remarquez le petit personnage en feutrine qui protège la poignée pour ne pas que l'on se brûle. Un détail charmant pour terminer un repas qui l'était tout autant malgré ses petites imperfections.