Boxermans: lieu de passages

Les fleurs de courgettes farcies à la mozzarella enrobées dans leur panure blonde et sagement alignées sur un fond de sauce tomate ont des allures de petits calmars végétaux. Une proposition plus classique, mais la fleur de courgette, produit saisonnier qu'on ne retrouve pas partout et qu'on ne cuisine pas forcément à la maison, est toujours appréciée sur un menu.

La cuisine ne fait pas ses charcuteries, mais elle fume son omble et ses moules avec un égal bonheur. On peut les goûter seuls ou dans une entrée froide. L'omble décoré de quelques pétales d'oignon mariné et d'une petite cuillerée d'oeufs de poisson était servi ce soir-là sur un lit d'épinards et de kale bouillis. L'omble, légèrement mariné façon gravlax avant de passer au fumoir, était absolument fondant, et sa salade parfumée de citron s'est révélée beaucoup plus tendre et fraîche que la description ne le laissait supposer.

À part ses concombres ultra-croquants, la salade Snowdon n'a pas grand-chose en commun avec le célèbre déli du quartier Côte-des-Neiges, si ce n'est l'attachement d'Eric Berlin pour cet endroit qu'il fréquente depuis l'enfance avec son père. Sa salade toute simple, dans laquelle on retrouve également des carottes à peine blanchies, des dés de poivron et des haricots ou des petits pois, selon les arrivages, est un bon faire-valoir pour ces irrésistibles moules délicatement fumées, petites mais dodues, dont la chair a gardé toute sa finesse.

Le tartare a aussi beaucoup pour plaire. Mais cette viande coupée au couteau à la commande, relevée d'une bonne dose de raifort, servie avec des champignons marinés parfumés à l'huile à la truffe et accompagnée de minces croustilles de pain, se porterait toutefois bien mieux sans la betterave, en dés et en coulis, que la cuisine a cru bon de lui adjoindre. Ça n'améliore en rien l'expérience, au contraire.

Le dessert est un élément un peu confidentiel qui n'apparaît pas au menu. À ma dernière visite, c'était un gâteau au fromage dont l'appareil très dense saupoudré de quelques copeaux de chèvre tenait plus du fromage que du gâteau. Le sirop et les demi-cerises qui l'accompagnaient n'avaient pas gardé grand-traces du Disaronno et du cognac avec lesquels ils étaient censées avoir été préparées, mais ce n'était pas plus mal. L'ensemble était à peine sucré, ce qui est une bonne chose quand on n'aime pas les desserts trop bonbons.