Edgar, la petite usine à gourmandises

Edgar, enfant unique

Forte de son succès, la chef s'est lancée dans l'aventure de la restauration de soir, avec Odile. Ce fut un joli succès. Mais, deux ans plus tard, en 2013, la grande soeur d'Edgar a tiré sa révérence. Travailler 100 heures par semaine, non merci! a décidé la rouquine qui avait perdu de son pep. Elle est donc revenue à chouchouter son petit commerce de poche, rue Bégin. Il n'est pas dit que le service du souper ne reprendra pas un jour. Marysol rêve de refaire des assiettes du soir et de monter une belle cave à vin.

En attendant, elle est fort occupée à préparer son potager annuel. L'été, les bacs de l'entrée et le toit du garage contigu au restaurant se remplissent de plants de tomates, d'herbes, de laitues, d'aubergines, de céleris-raves et... de radis!

Reste que son modeste jardin ne suffit évidemment pas à nourrir les centaines de clients qui passent chez Edgar chaque semaine. La restauratrice demeure fidèle à ses fournisseurs préférés, dont les cueilleurs et cultivateurs de champignons du Coprin («le bijou de notre région»), puis les fermes Bergeron, Rochon et Lève-Tôt. Les poissons et fruits de mer issus de la pêche durable proviennent de Whalesbone, à Ottawa, qui possède aujourd'hui une poissonnerie, deux restaurants, une taverne gourmande et un service de traiteur.

Bref, Edgar est un petit restaurant qui en mène large dans sa jolie communauté.