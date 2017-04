Bruncher toute la journée chez Crew

D'abord, pour la beauté du lieu, campé dans l'ancienne salle des guichets de la Banque Royale. Deuxièmement, parce qu'on peut s'y installer pour travailler sans être embêté, dans l'esprit du « cotravail » - gratuitement dans le café, ou encore dans le nouvel espace « Air Desks », en s'abonnant pour bénéficier d'un espace réservé en tout temps, 24 heures par jour - l'endroit vient d'ailleurs d'être élu le plus bel espace de cotravail au monde par le magazine Forbes !

Et surtout, pour le menu du chef Alex Ragoussi, qui sort des sentiers battus tout en étant franchement excellent. Ce dernier a retravaillé la carte et propose désormais un menu brunch qui est - oh, joie ! - servi toute la journée. Tartines à l'avocat avec épices dukkha, sandwich déjeuner, gruau, bagel avec gravlax de saumon à la betterave...

De quoi avoir envie de déjeuner, peu importe l'heure !

360, rue Saint-Jacques