L'ITHQ accueille Jonathan Lapierre-Réhayem

Nullement pressé de se trouver un nouvel emploi, il a plutôt donné un coup de main à quelques amis - Hoogan et Beaufort, Candide -, ce qui lui a permis «d'ouvrir ses horizons», tout en donnant quelques classes de maître aux étudiants de la formation supérieure en cuisine de l'ITHQ.

Courtisé par l'établissement d'enseignement pour le poste de chef dans son restaurant, il a accepté la proposition... après avoir négocié ses conditions.

La plus importante: faire de l'approvisionnement local une priorité. «Je ne ferais pas ce métier-là, sinon!», lance-t-il.

Le voici donc aux commandes de l'institut où s'activent les diplômés des programmes de cuisine et de service, et où l'on mange très bien, à bon prix.

Tout juste installé, il commence déjà à faire sentir sa touche dans quelques plats et compte bien y affirmer de plus en plus son identité culinaire. Une bonne raison d'aller y faire un tour prochainement!

3535, rue Saint-Denis, Montréal