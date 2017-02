L'Atelier: pari relevé au Casino

Un tartare de betterave aux couleurs spectaculaires: une rondelle rouge vif de légume racine haché combiné à de la pomme et coiffé de pousses de salades bien vertes et d'une quenelle de glace à la moutarde verte et au wasabi. C'est frais, piquant, légèrement sucré.

Pour découvrir le lieu, on choisit d'y aller à la carte, mais avec une suite de «petits» plats, fidèle au concept.

Ainsi arrive d'abord un amuse-bouche qui impose le style Robuchon: une royale crémeuse de foie gras, «voilée» d'une émulsion de parmesan et de Maury, un vin doux. C'est à la fois diaphane et incroyablement riche. Va-t-on réussir à manger tout un repas, se demande-t-on, après déjà tant de douceur?

Suivent ensuite deux entrées en totale opposition. Un tartare de betterave aux couleurs spectaculaires: une rondelle rouge vif de légume racine haché combiné à de la pomme et coiffé de pousses de salades bien vertes et d'une quenelle de glace à la moutarde verte et au wasabi. C'est frais, piquant, légèrement sucré... Dans l'assiette, de petites gouttes de sauces multicolores, verte à l'avocat, jaune au curcuma, rouge à la betterave, mauve au balsamique, ajoutent de la couleur comme sur un tableau de Damien Hirst.

À côté de cela, un classique s'impose: le foie gras de canard au torchon. Texture parfaite, présentation délicate à la fois dépouillée et sensée. On aime les petites canneberges confites qui viennent trancher le gras avec leur acidité et leur légère astringence.

Le repas se poursuit avec un bol de potage velouté à la châtaigne, que l'on garnit d'une émulsion à la cébette, d'un «nuage» à la cardamome et de tuiles aux grains de riz sauvage soufflés.

On pourrait parler longuement d'une assiette à la truffe, garnie d'un oeuf de caille miroir, de fines lamelles de parmesan et de pousses de roquettes, ponctuée d'un peu de jus de volaille et d'une écume de lait infusé au laurier, mais surtout garnie de généreuses tranches de truffes noires, qui étaient en saison.

Un plat grandiose tout en riche délicatesse malgré ces ingrédients imposants.