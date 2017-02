Les Mauvais Garçons: réconfortant et raffiné

Iris Gagnon-Paradis

La Presse La Presse

Les Mauvais Garçons, c'est le projet de trois amis, tous des anciens du restaurant La Queue de cheval: Adam Bruno, Jason Monk et le chef, Robert Goldberg (en plus d'avoir été chef des cuisines à La Queue de cheval, il est passé par la Maison Boulud et le Pois Penché).