Brunchs: à vos buffets!

Le Gras Dur - Montréal

Dans le quartier Villeray, le restaurant Le Gras Dur a adopté la formule buffet pour ses brunchs à la fin de l'année dernière. «On avait une envie de retrouver l'ancien service comme à l'hôtel et on voulait un look à la bonne franquette, comme à la maison», explique Annie Clavette, copropriétaire du restaurant. Le menu change au gré de l'humeur, mais on y retrouvera souvent du bacon, du jambon à l'os, des cretons, du saumon fumé maison, une poutine, des desserts, des fruits. «Il y a des classiques qui sont là, mais on a toujours de la nouveauté. La semaine dernière, on avait des pâtes. Cette semaine, ce sera peut-être de la dinde», illustre Annie Clavette. Pour s'assurer que les plats restent chauds et appétissants, le restaurant a opté pour des petites portions, quitte à en faire plus souvent. «C'est plus de travail, mais c'est la meilleure solution. On ne se retrouve pas avec des trucs secs qui passent deux heures là parce qu'on en a mis une montagne», dit Annie Clavette.

Le samedi et le dimanche, de 10 h à 14 h.

À partir de 25 $ plus taxes et service, selon la formule choisie.

1660, rue Jarry Est