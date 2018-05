Ragoût de langue de porc de Pascal Le Boucher

Ingrédients

- 7 langues de porc

- 2 carottes

- 1 oignon

- 3 branches de céleri

- 1 poireau

- 2 gousses d'ail

- 2 branches de thym

- 1 branche de romarin

- 2 pommes de terre

- 1 L de fond de porc

- Sel et poivre

- Gras de porc fondu

- Garniture aromatique

- 4 L d'eau

- 1/2 c. à thé de poivre en grains

- 1 feuille de laurier

- 3 gousses d'ail

- 1 oignon moyen

- 1 carotte

- 1/2 bouquet de thym

- 3 branches de céleri

- 1 c. à soupe de sel

Cuisson de la langue

1. Porter l'eau à ébullition et ajouter les garnitures aromatiques.

2. Mettre l'eau à frémir et ajouter les langues.

3. Pocher les langues pendant 2 heures ou jusqu'à ce qu'elles soient tendres.

4. Retirer les langues du bouillon et les laisser refroidir afin de pouvoir les manipuler.

5. Peler la fine couche de peau.

Préparation du ragoût

1. Faire de petits cubes avec les langues cuites et les pommes de terres.

2. Découper finement oignon, carottes, céleri et poireau en macédoine et les faire suer dans 2 c. à thé de gras de porc (ou un autre corps gras).

3. Rajouter l'ail et les herbes pour 2 minutes supplémentaires.

4. Retirer les légumes, rajouter 2 c. à thé de gras de porc et faire sauter les langues 5 minutes.

5. Mouiller avec le fond de porc et faire frémir pendant 20 minutes.

6. Ajouter les pommes de terre et les légumes, mitonner pendant 20 minutes supplémentaires.

7. Assaisonner au goût.