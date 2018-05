Foie d'agneau à l'albanaise de Philippe de Vienne

Ingrédients

- 1 belle tranche (1 lb) de foie d'agneau ou de veau

- 2 c. à soupe de farine

- De 1 à 3 c. à soupe de piment d'Alep (au goût)

- 1 oignon rouge moyen

- 4 c. à soupe d'huile d'olive

- 3 gousses d'ail hachées moyennement

- 1 c. à soupe de graines de cumin

- Sel au goût

- 1/4 de tasse d'aneth ou de menthe fraîche

- Quartiers de citron

Préparation

1. Rincer et éponger la tranche de foie. Couper en languettes de 1 cm.

2. Placer dans un bol et saupoudrer la farine et le piment d'Alep. Bien mélanger.

3. Trancher finement l'oignon et disposer sur un plat.

4. Faire chauffer une poêle à feu moyen-fort. Verser l'huile d'olive et faire dorer l'ail et le cumin quelques instants. Ajouter le foie et faire cuire jusqu'à ce qu'il soit rosé, environ 2 minutes.

5. Saler et ajouter l'herbe hachée de votre choix. Mélanger et placer sur les oignons tranchés. Garnir avec des quartiers de citron. Servir chaud ou tiède.