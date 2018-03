Filets de poisson croustillants aux amandes

4 portions

Préparation: 15 minutes

Cuisson: 15 minutes

Ingrédients

- 4 à 6 filets de sole, de tilapia ou de flétan (400 g, environ 14 oz)

- 40 g (1/3 tasse) de farine tout usage

- 2 oeufs

- 75 g (3/4 de tasse) d'amandes, moulues

- 50 g (1/4 de tasse) de semoule de maïs

- 1 c. à café d'origan séché

- Le zeste de 2 citrons

- 2 c. à soupe d'huile d'olive ou de beurre

- Sel et poivre

Préparation

1. Avec du papier absorbant ou un linge de cuisine propre, éponger les filets de poisson. Réserver. Dans une assiette creuse, mettre la farine. Dans une deuxième assiette creuse, battre les oeufs. Dans une troisième assiette creuse, mélanger les amandes, la semoule de maïs, l'origan et le zeste de citron. Saler et poivrer.

2. Passer les filets de poisson un à un dans la farine et laisser tomber l'excédent. Les tremper dans les oeufs, puis les enrober d'amandes. Réserver dans une grande assiette.

4. Dans une poêle antiadhésive, à feu moyen-vif, chauffer 1 c. à soupe d'huile et cuire la moitié des filets de poisson pendant 3 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés en dessous. Retourner et poursuivre la cuisson 3 minutes ou jusqu'à ce que la chair soit opaque.

5. Répéter avec les autres filets dans le reste de l'huile. (On peut cuire tous les filets de poisson en même temps si la poêle est assez grande.)

Accompagnement: servir avec des frites de patates douces au four et un légume vert.

Notes

L'enrobage à base d'amandes permet d'augmenter la teneur en fibres, en bons gras et en vitamines du repas, plus que la chapelure de pain souvent utilisée pour paner les aliments.

On peut offrir cette recette aux bébés à partir de 9 mois.