Côtes levées fumées à l'érable et aux pacanes.

«Des côtes levées, ça fait très tailgate, dit Jonathan Nguyen. J'ai ajouté une touche québécoise à cette recette avec le sirop d'érable. Elles sont bien relevées en poivre, et les pacanes grillées sur le dessus apportent du croquant.»

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 4 heures

Ingrédients

Côtes levées

2 côtes levées de dos complètes

Épices à frotter barbecue ou sel et poivre

Pacanes émiettées

Bois d'érable à fumer

Marinade

150 ml de sirop d'érable

20 ml (1 1/2 c. à table) de moutarde de Dijon

2 gousses d'ail écrasées

1/2 c. à table de Tabasco

1/2 c. à table de poivre noir

1/2 c. à table de sel

Préparation

Faire chauffer un côté seulement d'un barbecue au gaz jusqu'à obtenir une température de 105° C (230 °F) du côté non chauffé. Imbiber le bois d'érable d'eau. Le mettre ensuite dans du papier d'aluminium percé d'un trou. Mettre la petite pochette ainsi formée du côté chauffé du barbecue.

Enduire les côtes levées d'épices barbecue ou du mélange de sel et de poivre. Mettre les côtes levées sur la grille du côté non chauffé et laisser cuire pendant 3 h 30 min tout en déplaçant les côtes levées de temps en temps pour une cuisson uniforme.

Une fois que la viande est cuite, laisser reposer 30 minutes sur le comptoir. Badigeonner les côtes levées de la marinade à l'érable. Saupoudrer des pacanes émiettées. À feu vif, refaire griller sur le barbecue une minute de chaque côté. Servir.