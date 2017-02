Canapés crevettes, miel et habanero

«Pour ces canapés, j'ai pensé aux textures, explique Jonathan Nguyen. Il y a le croustillant de la laitue et du pain, mais c'est aussi assez riche avec la crème.» Avec le piquant du piment habanero en finale, le mélange est parfait.

Temps de préparation: 60 minutes

Temps de cuisson: 3 minutes

Ingrédients

Canapés

Une dizaine de tranches de pain croûté

1 avocat coupé en tranches

1 feuille de laitue émincée

Une dizaine de grosses crevettes

La pulpe d'une lime

1 habanero coupé finement

Sauce barbecue

150 ml de beurre fondu

240 ml de miel

15 ml de piments habanero coupés finement

3 tiges de coriandre coupées finement

1/4 de c. à table de poivre noir moulu

1/4 de c. à table de sel

1 gousse d'ail écrasée

Sauce à la crème sure

250 ml de crème sure

100 ml de crème à 35 %

Zeste d'une lime

60 ml de miel

1/4 de c. à table de poivre noir moulu

1/4 de c. à table de sel

Préparation

Assembler les ingrédients de la sauce barbecue, puis ceux de la sauce à la crème sure. Sur le barbecue chauffé à feu moyen-fort, déposer les crevettes décortiquées sans la queue en style papillon et badigeonner généreusement de sauce barbecue.

Prendre de petites tranches de pain croûté trempées dans l'huile d'olive et déposer le pain sur la grille, côté huilé. Cuire jusqu'à ce que le pain soit bien doré.

Montage

Garnir le pain d'avocat et de laitue. Y déposer la crevette grillée, la crème sure, la pulpe de lime et quelques morceaux de piments habanero. Servir.