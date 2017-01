Parfait de foies de volaille aux noisettes

Les foies de volaille sont peu coûteux: en faisant soi-même son pâté, on économise et on s'assure de la qualité de tous les ingrédients utilisés. Les personnes allergiques aux noix peuvent omettre les noisettes et remplacer l'huile de noisette par de l'huile de canola.

Préparation: 20 minutes

Cuisson: 6 minutes

Réfrigération: 3 heures

Rendement 375 ml (1 1/2 tasse) environ

Ingrédients

225 g (1/2 lb) de foies de volaille parés

1 échalote française, hachée

125 ml (1/2 tasse) de beurre froid coupé en cubes

15 ml (1 c. à soupe) de cognac

1 oeuf

30 ml (2 c. à soupe) d'huile de noisette

5 ml (1 c. à thé) de sucre

30 ml (2 c. à soupe) de noisettes, grillées et concassées (facultatif)

Sel et poivre

Préparation

Dans une poêle antiadhésive, dorer les foies et l'échalote à feu vif dans 30 ml (2 c. à soupe) de beurre jusqu'à ce que les foies soient rosés au centre. Déglacer avec le cognac et retirer du feu. Au robot culinaire, réduire les foies et l'échalote en purée avec l'oeuf.

Ajouter le reste du beurre (soit 90 ml, ou 6 c. à soupe), l'huile de noisette, le sucre et bien mélanger. Saler et poivrer.

Passer au tamis. Répartir dans deux ramequins et couvrir d'une pellicule de plastique.

Réfrigérer environ 3 heures ou jusqu'à ce que le parfait soit complètement refroidi. Parsemer de noisettes et servir avec un plateau de charcuteries. Accompagner de pain baguette.