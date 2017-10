Chili végé et chocolaté

Rendement: 6 portions

Ingrédients

- 2 c. à soupe d'huile de canola

- 1 oignon haché finement

- 1 poivron jaune haché grossièrement

- 1 piment jalapeño épépiné et haché finement

- Sel et poivre, au goût

- 1 c. à soupe de poudre de chili

- 1 c. à thé de cumin en poudre

- 3 gousses d'ail pressées

- 1 boîte de 796 ml (28 oz) de tomates en dés

- 125 ml (1/2 tasse) de jus de légumes ou plus, au besoin

- 750 ml (3 tasses) de citrouille, pelée, évidée de ses graines et filaments et coupée en dés, ou 375 ml (1 tasse) de purée de citrouille maison

- 1 c. à thé d'origan séché

- 1 c. à soupe de cacao non sucré

- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés

- 1 boîte de 540 ml (19 oz) de haricots romains, rincés et égouttés

- 20 g (3/4 oz) de chocolat noir (au moins 70 % de cacao), haché grossièrement

Garniture

- Crème sure ou yogourt nature

- Fromage cheddar râpé

- Coriandre fraîche ciselée

Préparation

1. Dans une grande casserole, à feu moyen, faire chauffer l'huile. Ajouter l'oignon et faire revenir en remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'il soit attendri, environ 3 minutes. Ajouter le poivron jaune et le piment jalapeño. Poursuivre la cuisson environ 2 minutes.

2. Assaisonner de sel, poivre, poudre chili et cumin. Ajouter l'ail et poursuivre la cuisson une minute.

3. Ajouter les tomates en dés, le jus de légumes, la citrouille, l'origan et le cacao. Porter le mélange à ébullition puis laisser mijoter à couvert, à feu doux, jusqu'à ce que la citrouille soit tendre, soit environ 30 minutes.

4. Ajouter les deux sortes de haricots et le chocolat noir. Chauffer jusqu'à ce que le chocolat soit fondu. Rectifier l'assaisonnement au goût et servir. Garnir de crème sure, de fromage râpé et de coriandre.

Idées d'accompagnement

Riz, polenta ou tortillas de maïs