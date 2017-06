Soupe aux feuilles de radis

Pour 4 personnes

Ingrédients

1/3 tasse de beurre

4 échalotes françaises, en rondelles

1 poireau, partie blanche, en rondelles

1 pomme de terre de grosseur moyenne, épluchée, en dés

2 L de bouillon de légumes

1 c. à thé d'herbes salées du Bas-du-Fleuve

4 tasses de feuilles de radis, lavées

Zeste de deux citrons

Préparation

Dans une casserole de taille moyenne, faire fondre le beurre à feu moyen. Faire revenir l'échalote jusqu'à ce qu'elle commence tout juste à caraméliser. Ajouter le poireau et faire revenir pendant 3 minutes additionnelles. Ajouter les dés de pomme de terre et faire revenir pendant 2 minutes. Ajouter le bouillon et laisser mijoter à feu moyen-doux jusqu'à ce que les dés de pomme de terre soient tendres.

Ajouter les feuilles de radis et poursuivre la cuisson pendant 2 minutes. Transférer le contenu de la casserole dans un mélangeur et réduire en purée très lisse. Ajouter le zeste de citron et goûter la soupe. Ajuster avec sel et poivre au besoin. Servir.

Note: Pour la photo, cette soupe a été servie avec de la rhubarbe marinée, de la crème fraîche, des ficelles de rhubarbe frites, du radis frais et de l'oseille.