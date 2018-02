Le plat principal: pappardelle avec ragoût de porc et salsa verde italienne

On peut acheter de belles et dodues pappardelles fraîches chez Farine, mais des pâtes sèches feront bien sûr l'affaire.

Pour 2 personnes (avec des restes pour la semaine!)

Ingrédients

Sauce et pâtes

- 1 c. à soupe d'huile d'olive

- 1,5 kg d'épaule de porc, avec l'os et le gras

- 1 grosse carotte, en dés

- 1 branche de céleri, en dés

- 1 oignon moyen, en dés

- 4-5 gousses d'ail, bien écrasées

- 2 bâtons de cannelle

- 1 L de tomates en boîte, écrasées avec les doigts

- Eau

- Sel

- Feuille de laurier

- Chapelure

- 160-200 g de pappardelle fraîches (150-175 g sèches)

Salsa verde

- 1 paquet de persil frais nettoyé, sans les tiges plus coriaces

- 1 paquet de menthe fraîche, feuilles seulement, nettoyées

- 1 grosse gousse d'ail

- Jus de 2 citrons

- Huile d'olive

Préparation

1. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F).

2. Saler et poivrer la pièce de viande. Faire chauffer l'huile dans une cocotte moyenne, à feu moyen-élevé. Y déposer l'épaule de porc et bien saisir sur toutes les faces. Retirer la viande.

3. Réduire le feu à moyen-doux. Faire suer la mirepoix (carotte, céleri, oignon) dans le gras restant pendant 3-4 minutes. Ajouter l'ail et continuer à cuire pendant 2 minutes. Verser les tomates et leur jus. Ajouter le laurier et la viande. Si le niveau de liquide n'arrive pas à la mi-hauteur de la viande, ajouter un peu d'eau. Amener à ébullition. Couvrir et enfourner pendant 4-5 heures.

4. Pendant que le porc cuit, préparer la salsa verde. Garder quelques feuilles de menthe pour la décoration. Déposer le reste, avec le persil et l'ail, dans un robot culinaire. Verser le jus de citron. Activer l'appareil et verser 2-3 cuillerées à soupe d'huile d'olive pour émulsionner. Saler au goût. La salsa verde se garde dans un petit pot, au réfrigérateur, pendant 3-4 jours.

5. Lorsque la viande est prête, la retirer de la sauce et laisser refroidir un peu sur une surface de travail. Verser la sauce tiédie dans le contenant du robot culinaire et faire marcher jusqu'à consistance lisse.

6. Effilocher la viande.

7. Cuire les pâtes dans l'eau bouillante salée, selon les instructions du fabricant.

8. Réchauffer la sauce dans une grande poêle. Ajouter la viande, puis les pâtes cuites. Lorsque tout est bien chaud, servir dans une assiette creuse. Déposer une cuillerée de salsa verde sur le dessus, quelques feuilles de menthe et parsemer d'un peu de chapelure. Servir.

Pour dessert, on ne se casse pas la tête et on achète deux exquis biscuits aux brisures de chocolat et à la fleur de sel, comme ceux de chez Farine.