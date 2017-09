Raviolis de courge à l'ail noir

Pour 4 personnes

Ingrédients

- 1 paquet de pâtes à wonton du commerce (au rayon des produits surgelés, vendus dans la plupart des supermarchés)

- 1 courge musquée

- 1 oeuf battu

- 60 g de beurre

- 90 ml de jus de viande (maison ou du commerce)

- 2 gousses d'ail noir

- 30 ml d'huile d'olive

- 60 ml de crème sure

- Sel et poivre du moulin

- 8 feuilles de basilic frais, ciselé

Préparation

1. Préchauffer le four à 205 ℃ (400 ℉).

2. Peler la courge musquée et détailler 12 cubes de 3 cm environ. Garder le reste pour une autre recette.

3. Dans un poêlon qui va au four, mousser le beurre et ajouter les morceaux de courge, saler et laisser rôtir pendant 3 minutes à feu moyen. Retourner les courges et les mettre au four dans leur poêlon pendant 8 minutes, jusqu'à ce que les morceaux soient tendres. Placer ensuite au réfrigérateur.

4. Confectionner chaque ravioli en plaçant au centre d'une feuille un morceau de courge rôtie. Badigeonner le contour de la pâte avec de l'oeuf battu, puis recouvrir d'une deuxième feuille en s'assurant que le ravioli est bien fermé. Répéter pour obtenir 12 raviolis. Réfrigérer.

5. Porter à ébullition 5 L d'eau salée. Cuire 12 raviolis à la fois, en remuant avec une cuillère. Laisser cuire 3 minutes à petits bouillons. Retirer du feu, égoutter puis placer dans un cul-de-poule avec un peu d'huile pour éviter que les pâtes ne collent ensemble.

6. Placer 3 pâtes dans chaque assiette, ajouter une cuillère à soupe de jus de viande, 1 cuillère à soupe de crème sure et une demi-gousse d'ail noir. Terminer avec du poivre frais et les feuilles de basilic. Servir aussitôt.