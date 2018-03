Beignes aux pommes de terre et au sirop d'érable

Temps de préparation: 30 minutes

Temps de cuisson: 3 minutes

Portions: 15 beignes (se congèlent)

Ingrédients

- 625 ml (2 1/2 tasses) de farine tout usage non blanchie

- 15 ml (1 c. à soupe) de poudre à pâte

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

- 2,5 ml (1/2 c. à thé) de sel

- 2 oeufs

- 250 ml (1 tasse) de sucre

- 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé, fondu et tempéré

- 180 ml (3/4 de tasse) de purée de pommes de terre Russet nature, tiède

- Graisse végétale ou huile de canola, pour la friture

- 250 ml (1 tasse) de sirop d'érable

Préparation

1. Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte, le bicarbonate et le sel. Réserver.

2. Dans un autre bol, fouetter au batteur électrique les oeufs et le sucre environ 1 minute ou jusqu'à ce qu'ils soient mousseux. Ajouter le beurre, la purée et bien mélanger. Ajouter les ingrédients secs et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Former deux disques de pâte avec les mains. Couvrir d'une pellicule de plastique et réfrigérer 1 heure.

3. Préchauffer la graisse ou l'huile dans la friteuse à 190 °C (375 °F). Tapisser une plaque à biscuits de papier absorbant. Déposer une grille sur une autre plaque à biscuits. Verser le sirop d'érable dans un bol. Réserver.

4. Sur un plan de travail fariné, abaisser la pâte à une épaisseur de 8 à 10 mm. Découper les beignes à l'aide d'un emporte-pièce rond de 7,5 cm (3 po), puis découper les trous de beignes à l'aide d'un petit emporte-pièce rond de 2 cm (3/4 po). Réutiliser les retailles. Laisser reposer 15 minutes à la température ambiante afin de permettre à la pâte de sécher légèrement et de former une belle croûte à la cuisson.

5. Déposer 3 ou 4 beignes à la fois dans la graisse végétale chaude, et cuire de 2 à 3 minutes ou jusqu'à ce qu'ils soient dorés, en les retournant à mi-cuisson. Attention aux éclaboussures. Égoutter sur le papier et laisser tiédir 1 minute. Plonger ensuite les beignes, un par un, dans le sirop d'érable. Égoutter sur la grille et laisser tiédir. Procéder de la même façon pour les trous de beignes (en les cuisant seulement 1 minute).

6. Servir les beignes tièdes à la température de la pièce.