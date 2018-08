Maïs grillé érable et noix de coco

Pierre-Marc Durivage

«C'est une recette que j'ai trouvée au temple d'Angkor Vat, au Cambodge, explique le maître du gril Steven Raichlen. Je suis sûr que je suis le seul touriste qui a passé le plus clair de son temps dans le stationnement des autocars où on avait installé des grils pour préparer les repas des chauffeurs. J'ai senti que c'était vraiment authentique. À la place du beurre, on utilise le lait de coco comme corps gras. Au Cambodge, on utilise le sucre des dattes comme édulcorant, mais puisqu'on est au Québec, j'ai choisi d'utiliser le sirop d'érable.»