Maïs grillé au soya et sésame

«Même si je suis américain, je suis né au Japon et j'ai toujours gardé un amour pour la culture et la cuisine japonaise, explique le maître du gril Steven Raichlen. On connaît surtout la sauce teriyaki pour le poulet, mais je me sers de la même marinade pour le maïs. Au Japon, on raffole du maïs de Hokkaido, qui est un peu considéré comme le wagyu du maïs. Incroyablement sucré, il est mangé sans assaisonnement, mais le maïs normal est dégusté avec ce beurre teriyaki accompagné de sésame et d'oignons verts, deux piliers de la cuisine japonaise.»