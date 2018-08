Maïs mexicain grillé avec mayonnaise et fromage cotija

Pierre-Marc Durivage

«J'ai goûté à ce singulier maïs pour la première fois sur un coin de rue d'Oaxaca, au Mexique, explique le maître du gril Steven Raichlen. C'était la parfaite bouffe de rue et j'ai savouré chaque bouchée. J'ai adoré le petit côté à la fois sucré et fumé du maïs grillé, le piquant du chili, le crémeux de la mayonnaise et l'accent salin du fromage cotija. Pour être authentique, il faut justement mettre la main sur cet ingrédient spécial. Vendu dans les marchés mexicains, le cotija ressemble à la feta, qui peut à la rigueur être utilisée comme substitut.»