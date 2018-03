Zéro gaspillage: tirer tout le jus des agrumes

LES ÉPLUCHURES, UN DÉCHET?

Bien sûr que non! Inintéressantes à manger crues, elles sont pourtant délicieuses à consommer confites. Cela dit, certaines personnes préféreront leur donner une deuxième vie en les faisant infuser dans du vinaigre blanc qui leur servira de nettoyant tout usage.

Les écorces d'agrumes confits

Offrez une ou encore plusieurs vies aux écorces d'agrumes. Confites dans une base de sirop simple (1 part d'eau pour 1 part de sucre), elles pourront être ajoutées à vos recettes pour les sucrer. Hachez-les finement et ajoutez les écorces dans vos gruaux ou desserts ou prenez l'habitude d'en ajouter dans vos sautés de légumes pour une petite touche unique. Ne jetez pas le sirop simple d'agrumes, utilisez-le pour sucrer vos recettes.

Prendre l'habitude de consommer les zestes

Ils parfument les plats et rehaussent les saveurs. Frais ou séchés, les zestes se conservent longtemps et permettent d'améliorer la qualité de ses recettes sans effort. Découvrez quelques astuces pour les consommer à toutes les sauces!

Longs zestes

À l'aide du zesteur à long fil, zester les pelures d'agrumes. N'hésitez pas à repasser deux ou trois fois sur la peau afin de récupérer le plus de zestes possible. Sur une planche, déposer les zestes et les faire sécher à l'air libre environ 4 heures. Transvaser dans un contenant hermétique. Se conserve au moins 2 mois dans un endroit sombre et frais.

Sécher les agrumes

Au four

Préchauffer le four à la température minimum. Tailler en fines rondelles d'environ 5 mm les surplus d'agrumes afin de les faire sécher au four. Étendre sur une plaque de cuisson et mettre au four pendant au moins 4 heures.

À l'air libre

Tailler les agrumes en fines rondelles. À l'aide d'une brochette ou d'une baguette chinoise, piquer le centre. Déposer l'extrémité des baguettes sur des verres et laisser sécher à la température ambiante jusqu'à 48 heures.

Une fois séchées, les rondelles d'agrumes se conservent au moins 3 mois dans un bocal de verre. Ajoutez-les à vos infusions, comme garniture ou utilisez-les en guise de centre de table. Elles font de très jolies guirlandes pour décorer la maison.

Limoncello

Les pelures d'agrumes peuvent être récupérées pour infuser l'alcool de grain. Ainsi, l'alcool aromatisé fera de succulents cocktails. Le limoncello fait un excellent cadeau d'hôtesse.

Temps de préparation: 10 minutes

Temps d'infusion: de 4 à 30 jours, selon votre goût

Temps de cuisson: 10 minutes

Rendement: Selon la quantité infusée d'alcool

Congélation: Se congèle jusqu'à deux mois

Ingrédients

Ici, 1 part = environ 1 tasse

- 3 pelures ou zeste d'agrumes

- 1 part (environ 8 oz) de vodka ou d'un autre alcool blanc

- 1/2 part de sucre blanc

- 3/4 de part d'eau

Préparation

1. Râper les pelures ou le zeste d'agrumes en utilisant un économe à pommes de terre en évitant soigneusement la partie blanche de l'écorce qui est amère.

2. Ajouter à la vodka dans un bocal hermétique et conserver au frigo pendant au moins 4 jours, ou jusqu'à 30 jours.

3. Une fois la vodka infusée, la filtrer et réserver.

4. Mélanger le sucre blanc avec l'eau dans une casserole. Faire chauffer en remuant jusqu'à ce que le sucre se dissolve complètement. Retirer du feu et laisser refroidir.

5. Incorporer le mélange sucré à la vodka et bien mélanger.

Poulet au limoncello

Étape 1: Mariner le poulet

Taillez les morceaux de poulet et mariner avec le limoncello au goût. Ajouter des épices au choix et des morceaux d'oignon pour plus de saveur. Laisser reposer au moins une heure, maximum une journée.

Étape 2: Cuire le poulet

Placer les morceaux de poulet sur une plaque de cuisson et enfourner. Cuire à découvert dans un four préchauffé à 350 °F (180 °C) pendant environ 25 minutes, ou jusqu'à ce que la chair du poulet soit bien tendre. Retirer le couvercle et faire griller la peau. Servir accompagné d'un féculent et de légumes.

Étape 3: Récupérer le jus

Récupérer la marinade pour la transformer en sauce pour le poulet. Dans une casserole, faire réduire à feu moyen, en y ajoutant les sauces de votre choix (c'est le moment de vider votre frigo). Le limoncello se marie bien avec les sauces piquantes, les herbes fraîches et la moutarde.