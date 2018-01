Un peu de sapin dans votre assiette?

Si les jeunes pousses de sapin sont réputées pour être comestibles et délicieuses, on oublie que l'arbre de Noël l'est également! Notre collaboratrice Florence-Léa Siry, auteure et conférencière zéro gaspillage, présente trois recettes pour cuisiner le sapin avant de le «mettre au chemin».

Hygiène et nettoyage

Au Québec, aucun producteur de sapin n'a de certification biologique. La culture de sapin est cependant de plus en plus respectueuse de l'environnement et les producteurs locaux tentent de minimiser le recours aux pesticides. En cas de risque de pucerons ou de populations ravageuses, le Réseau d'avertissement phytosanitaire (RAP) lance un avertissement aux cultivateurs d'arbres de Noël. Les insecticides et herbicides ne sont donc plus appliqués systématiquement, mais plutôt en fonction des attaques dommageables aux conifères. La consommation d'aiguilles de sapin n'est donc pas à craindre, surtout si vous utilisez des branches de sapin sauvage.

Néanmoins, tout comme pour les fruits et les légumes, il est recommandé de rincer les branches coupées de sapin dans une bassine d'eau fraîche, additionnée de bicarbonate de soude. Il suffit d'éponger les aiguilles avec un linge sec ou à l'air libre.

Boulettes d'hiver

Les aiguilles de sapin peuvent facilement remplacer les herbes dans vos recettes. Plutôt que d'acheter un paquet de romarin à l'épicerie, taillez quelques belles branches de votre arbre de Noël et servez-vous-en pour assaisonner vos plats. Voilà un geste simple pour explorer la cuisine zéro gaspillage. Profitez-en également pour effectuer un grand ménage du frigo, du garde-manger et du congélateur. Qu'avez-vous oublié ou enfoui au fil des derniers mois qui pourrait être cuisiné comme premiers repas de janvier? Triez tout ce que vous auriez gaspillé et faites-en l'inventaire. Vous pourrez réinventer leur utilisation et vous en servir pour assaisonner vos boulettes d'hiver.

Temps de préparation: 10 minutes

Temps de cuisson: 15 minutes

Congélation: jusqu'à 3 mois, si la viande n'avait pas déjà été congelée

Rendement: 12 à 15 boulettes

Ingrédients

- 1 kg de viande hachée de votre choix

- 1 oignon haché finement

- 2-3 cuillères à soupe d'aiguilles de sapin hachées finement, au goût

- Sel et poivre, au goût

- Gras, pour la cuisson

- Assaisonnements zéro gaspillage au choix (facultatifs)

- Chapelure de pain ou de biscuits pain d'épices

- Surplus de grains cuits (riz, orge, quinoa...)

- Zeste d'agrumes

- Fruits d'hiver (canneberges, oranges, grenades...)

Préparation

1. Dans un grand bol, mélanger la viande, l'oignon, les aiguilles de sapin, le sel et le poivre.

2. Ajouter les assaisonnements zéro gaspillage pour compléter les saveurs.

3. Façonner une petite boulette et cuire dans une poêle bien chaude et graissée pour vérifier l'assaisonnement.

4. Ajuster l'assaisonnement au besoin et façonner une douzaine de boulettes.

5. Cuire dans une poêle à feu moyen-vif ou dans un four préchauffé à 400 ℉ une quinzaine de minutes.

Astuces

- Mélangez plusieurs surplus de viandes hachées afin de varier les saveurs et de minimiser le gaspillage.

- Fabriquez une chapelure avec les surplus de biscuits pain d'épices. Le goût sucré-épicé ajoutera du chic à la recette.

- Profitez de la saison des oranges et clémentines pour en zester une dans votre mélange afin d'obtenir des arômes fruités.

- Vous ne savez pas quoi cuisiner avec les surplus de canneberges fraîches ou en sauce? Ajoutez-les à vos recettes pour les assaisonner. Délicieux avec la mayonnaise pour accompagner le plat.