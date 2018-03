Quelques recettes vietnamiennes

Il y a presque autant de sortes de vermicelles qu'il y a de plats. Une constante, cependant, pour une cuisson parfaite: il faut d'abord les plonger dans un chaudron d'eau froide, ouvrir le feu, puis l'éteindre dès que l'ébullition est atteinte. Selon la grosseur des vermicelles, on attend entre 3 et 7 minutes pour obtenir la consistance désirée avant d'égoutter et de rincer à l'eau froide.

Quelques trucs

Vermicelles de riz



Fines herbes

«Si je devais choisir un mot pour décrire la cuisine vietnamienne, je prendrais fraîcheur», écrit Kim Thúy dans son livre. Les fines herbes, qu'on sert avec pratiquement tous les plats, contribuent à cette fraîcheur. Menthe, coriandre, basilic thaï ou vietnamien: plus il y en a, mieux c'est. Le tout est servi cru, sans vinaigrette, sel ou huile.Cuisson de la viande

Faire cuire le porc pour le bì est fort délicat et exigeant, explique Kim Thúy. «Il faut faire cuire la viande en gros blocs, lentement, pour qu'elle ne soit ni rôtie ni bouillie, et qu'elle ne durcisse pas. Il faut donc rester à côté tout le long et surveiller le feu. C'est débile mental!»

