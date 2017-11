Les farces

Farce traditionnelle

Pour 1 pâté

Cette recette se double, se triple, se quadruple à l'infini!

Ingrédients

- Huile de caméline ou d'olive en quantité suffisante

- 125 g d'oignons confits

- 15 g d'ail (une grosse gousse)

- 500 g de porc haché mi-maigre

- 125 g de jarret de porc ou jambon fumé, en dés *

- 250 ml de bouillon de poulet

- 45 g de chapelure de pain (ou 15 g d'avoine à cuisson rapide sans gluten)

- 1 pomme de terre moyenne coupée en dés de 1 cm

- 1/2 c. à thé de thym séché

- 1/2 noix de muscade râpée

- 3/4 c. à thé de clou de girofle moulu

- Sel et poivre

* Julien achète le sien à la Boucherie de Tours, au marché Atwater.

Dorure

(Pour une douzaine de pâtés)

- 3 jaunes d'oeufs

- 1 oeuf

- 1 c. à table de lait entier

Préparation

1. Faire confire les oignons dans un peu d'huile, à feu doux, pendant une vingtaine de minutes.

2. Dans une casserole de taille moyenne, faire chauffer une bonne cuillerée d'huile à feu moyen. Ajouter l'ail et cuire pendant 1 à 2 minutes.

3. Ajouter le porc haché à la poêle et faire revenir pendant 5 à 6 minutes.

4. Ajouter le jarret (ou jambon), les oignons confits, le bouillon, la chapelure, la pomme de terre et les épices. Saler et poivrer au goût.

5. Faire cuire à feu doux pendant environ 20 minutes à découvert. Retirer et laisser refroidir.

Montage

1. Verser la farce dans l'abaisse de pâte froide.

2. Couvrir de la deuxième abaisse, préalablement décorée. On peut congeler les tourtières à cette étape-ci, bien emballés dans de la pellicule plastique ou un sac à congélation.

3. Mélanger les ingrédients de la dorure et badigeonner les pâtés juste avant d'enfourner. Cuire à 200 oC (400 oF) jusqu'à coloration (de 30 à 40 min). Baisser le four à 180 oC (350 oF) et cuire pendant encore 15 minutes.