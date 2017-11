Nous vous proposons une recette de pâte brisée au blé passe-partout et une version très semblable, mais sans gluten.

Recettes de Stéphanie Labelle, de la Pâtisserie Rhubarbe

Pâte brisée de base

Donne 2 abaisses, pour faire 1 pâté à la viande.

On peut doubler la recette, mais pas plus. Mieux vaut faire 6 pâtons séparés, si on prépare une douzaine de tourtières, par exemple.

Ingrédients

- 190 g de beurre

- 300 g de farine tout usage

- 1/4 de c. à thé de sucre

- 1 c. à thé de sel

- 1/4 de c. à thé de vinaigre de cidre

- 1 oeuf extra gros, battu

- 20 ml de lait

Préparation

1. Dans un grand bol ou directement sur la surface de travail, mélanger la farine, le sucre et le sel. Couper le beurre froid en dés et l'ajouter à la farine. Écraser avec les doigts pour arriver à une taille de petits pois.

2. Faire un puits au centre du mélange et ajouter l'oeuf, le vinaigre et le lait. Mélanger à l'aide d'une corne à pâtisserie et les mains, jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Il est important de ne pas trop travailler la pâte!

3. Séparer la pâte en deux, former deux boules et les aplatir un peu. Envelopper de pellicule plastique. Réfrigérer pendant au moins 30 minutes.

4. Au moment de préparer les tourtières, abaisser les pâtes à une épaisseur d'environ 3 à 5 mm.