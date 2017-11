Queso fundido

Ingrédients

- 1 courge, de type sweet dumpling, carnival, poivrée ou potimarron

- 100 g de fromage Oaxaca (peut être remplacé par de la mozzarella)

- 50 g de fromage Cotija (peut être remplacé par du cheddar fort)

- 1 gousse d'ail (grillée ou non)

- 1 piment jalapeno épépiné et émincé

- 1 piment poblano

- 2 oignons verts (couper la partie blanche en tranches de 2 mm, garder le vert pour la touche finale)

- 2 c. à table de crème 35 %

- Graines de citrouille grillées

- Tortillas de maïs

Préparation

1. Couper le haut de la courge, la vider de ses graines et de ses filaments. Huiler l'intérieur et saler. Y déposer l'ail et mettre au four à 180 °C (350 °F), jusqu'à ce que la chair soit tendre, soit entre 20 et 25 minutes.

2. Pendant que la courge est au four, faire revenir les oignons verts et le jalapeño dans l'huile d'olive à feu doux jusqu'à qu'ils soient tendres. Ajouter le poblano et la crème, faire chauffer à feu moyen-vif.

3. Réduire la crème de moitié ou jusqu'à la formation de petites bulles. Incorporer le fromage et réduire le feu.

4. Une fois que le mélange a fondu de façon homogène, le verser dans la courge et remettre au four pendant 5 à 10 minutes, ou jusqu'à ce que le dessus du mélange ait gratiné.

5. Garnir de tranches d'oignon vert et de graines de citrouille avant de servir immédiatement avec des tortillas chaudes (vous pouvez les envelopper dans une serviette pour les garder chaudes).