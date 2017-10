Flan à la courge

Rendement: de 12 à 14 portions

Ingrédients

- 1 petite courge Ambercup

- 1 tasse (250 ml) de crème à 35 %

- 3 oeufs entiers

- 7 jaunes d'oeufs

- 2 c. à soupe de sirop d'érable

- 1/3 de tasse de sucre

- 1 c. à thé de macis (épice)

- 5 feuilles de sauge

- 1/4 de livre de beurre noisette

- 4 c. à soupe d'huile d'olive

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 °C (400 °F).

2. Peler la courge, enlever les graines et couper la chair en cubes.

3. Sur une plaque à biscuits recouverte d'une feuille de papier d'aluminium, déposer les cubes de courge et arroser d'huile d'olive.

4. Recouvrir les cubes d'une autre feuille de papier d'aluminium en formant une pochette hermétique afin d'empêcher la vapeur de s'échapper.

5. Cuire au four pendant 40 minutes ou jusqu'à ce que les cubes soient tendres. Réduire ensuite la chaleur du four à 175 °C (350 °F).

6. Passer les cubes au mélangeur pour les réduire en purée. Réserver.

7. Chauffer le beurre dans une poêle à feu moyen-élevé jusqu'à ce qu'il brunisse légèrement. Ajouter les feuilles de sauge et cuire pendant 10 secondes. Transférer dans un autre contenant afin que le beurre et les feuilles cessent de cuire et refroidissent.

8. Transférer dans un mélangeur avec la courge et le reste des ingrédients.

9. Placer deux feuilles de pellicule plastique dans le fond d'un moule à gâteau et verser le mélange.

10. Verser un peu d'eau chaude dans un autre moule à gâteau plus grand.

11. Placer le plus petit moule - celui dans lequel il y a le mélange - dans le plus grand pour faire un bain-marie.

12. Mettre au four pendant 40 minutes.

13. Laisser refroidir avant de le couper.

Crumble au beurre noisette

Ingrédients

- 1/4 de livre de beurre non salé

- 1/3 de tasse de lait en poudre

- Fleur de sel

Préparation

1. Faire fondre le beurre dans une casserole.

2. Ajouter progressivement le lait en poudre et remuer avec une spatule en plastique ou une cuillère en bois.

3. Diminuer la chaleur et continuer à mélanger jusqu'à l'obtention d'une coloration brunâtre. Retirer du feu.

4. Verser dans une assiette recouverte d'un papier essuie-tout.

5. Ajouter un peu de fleur de sel.

6. Mettre sur le flan au moment de servir.

Croustilles de sauge

Ingrédients

- 1/2 tasse d'huile de canola

- 24 feuilles de sauge

Préparation

1. Réchauffer l'huile dans une casserole à feu moyen-élevé.

2. Déposer les feuilles de sauge et les laisser dans la casserole pendant 8 à 10 secondes.

3. Retirer les feuilles et déposer sur un papier essuie-tout.

4. Saupoudrer un peu de sel et de sucre sur les feuilles pendant qu'elles sont encore chaudes.

5. Utiliser comme décoration au moment de servir.