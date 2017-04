Fine cuisine: comme un chef

Chaque mois, le chef Riccardo Bertolino, de la Maison Boulud, au Ritz-Carlton, vous invite à réaliser un menu gastronomique saisonnier. Pour vous aider, il transmet ses techniques et révèle ses petits secrets. Au menu ce mois-ci : gnocchis de pommes de terre au safran, moules et petits pois.

Pour réussir en cuisine, il faut être patient, passionné et créatif, mais très souvent, il faut aussi une bonne technique à suivre à la lettre. Je vous montre comment réaliser mes gnocchis de pomme de terre au safran, légers et fondants, exactement comme ils doivent l'être !

Pour 4 personnes

Niveau de difficulté: moyen à élevé

Temps de préparation: 1h30

INGRÉDIENTS

1,5 kg de pommes de terre à chair jaune (Yukon Gold ou Agria)

500 g de gros sel

100 g de farine 00

1 oeuf entier

1 jaune d'oeuf

1 demi-sachet de safran en poudre

1 citron

5 g de sel fin

3 tours de moulin de poivre blanc

1 pincée de noix de muscade râpée

PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 165 °C (325 °F). Étaler le gros sel sur une plaque à four. Déposer les pommes de terre sur le sel et les piquer avec la pointe d'un couteau d'office. Mettre les pommes de terre au four.

2. Après 45 minutes, contrôler la cuisson en perçant la chair. S'assurer que celles-ci soient bien fondantes avant de les sortir du four. À l'aide d'une cuillère, récupérer la chair de chaque patate. Passer ensuite la chair encore bien chaude dans un tamis à farine puis laisser refroidir.

3. Casser les oeufs dans un cul de poule et ajouter le safran. À l'aide d'une fourchette, bien mélanger le tout.

4. Faire une fontaine avec la farine sur une table en bois. Déposer la chair des pommes de terre au milieu et incorporer à la main le mélange d'oeufs.

5. Ajouter le sel, le poivre, les zestes de citron et la muscade et continuer à travailler la patate en incorporant de la farine jusqu'à l'obtention d'une pâte ferme et homogène. (La quantité de farine à rajouter peut varier de 1 à 2 cuillères, en raison de la variation de l'humidité de la patate).

6. Couper la pâte obtenue et la rouler avec les mains de façon à former des cylindres de 2 cm de diamètre. Couper les cylindres en morceaux réguliers de 3 cm de longueur.

7. Rouler les petits morceaux ainsi obtenus entre la paume de vos mains pour leur donner la forme de petites sphères. Appuyer avec une fourchette sur chacune des sphères pour leur donner une forme de gnocchi.

8. Réserver les gnocchis sur un plateau fariné, prêts à être plongés dans l'eau bouillante pour la cuisson.

LA SUGGESTION DU CHEF

Pour réussir vos gnocchis, il est fondamental de passer la pomme de terre dans le tamis alors qu'elle est encore bien chaude. Si la pomme de terre refroidit avant de la passer dans le tamis, elle deviendra collante et elle sera impossible à travailler par la suite. La cuisson de la pomme de terre sur le gros sel aide à lui faire perdre son humidité. Moins la chair est humide, moins la pâte à gnocchi aura besoin de farine et plus ceux-ci seront légers et tendres. La variété de la pomme de terre utilisée est aussi très importante pour l'obtention d'un résultat de qualité.