Au restaurant Le Léman, Olivier Schlegel sert la fondue «moitié-moitié typique de la Suisse romande». Il nous fournit ici la recette classique, qu'on aura tout le loisir d'adapter selon les fromages qu'on a sous la main ou qu'on trouve dans sa région. «À la rigueur, vous pouvez la faire avec n'importe quel fromage, dit Olivier Schlegel. Quand on était gamins, chez mon grand-père, on utilisait des morceaux de fromage invendus. On râpe ça, et puis en voiture!»