Pizza: la main à la pâte

Envie de préparer une pizza maison? Alessandro Bleve, copropriétaire et chef de Stella Pizzeria, nous montre comment préparer la pâte, étape par étape.

Rendement: 12 pâtes à pizza de 11 pouces

Ingrédients

2 kg de farine

1 litre d'eau tiède

10 g de levure fraîche

50 g de sel

5 c. à soupe d'huile d'olive

5 c. à thé de sucre

Préparation

À noter que la pâte peut être préparée à l'aide d'un mélangeur électrique (étapes 1 à 6) ou à la main.

1-Dans un bol, verser les trois quarts de la quantité d'eau, la levure et l'huile. Mélanger avec les mains.

2-Ajouter graduellement la farine, sans toute la verser, et continuer à mélanger en décrivant des cercles pour bien intégrer la farine qui se trouve sur les rebords du bol.

3-Ajouter le sucre pour activer la levure.

4-Ajouter encore un peu de farine. Mélanger.

5-Mélanger le reste de l'eau et le sucre et verser ensuite sur la préparation. Mélanger.

6-Ajouter le reste de la farine et continuer à mélanger la pâte en la pliant et la repliant.

7-Pour se faciliter la tâche, finir de pétrir la pâte directement sur le comptoir.

8-Déposer la boule dans un contenant hermétique et laisser reposer à température de la pièce pendant six heures. Abaisser la pâte et garnir la pizza.