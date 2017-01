Violaine Ballivy

Le dukka est un mélange d'épices et de noix originaire du Moyen-Orient, modulable à l'infini selon nos goûts et ce qui garnit notre garde-manger. On peut ainsi très bien omettre ou remplacer le cumin si l'on n'en aime pas sa saveur. Voici la version chouchoute de Ricardo.