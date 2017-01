Tian de betteraves et madeleines salées

Madeleines salées

Albert Elbilia n'est pas peu fier de ses madeleines. Lui qui aime surprendre, il est ravi de la réaction des gens - et encore mieux s'il s'agit de chefs - étonnés de voir ces gâteaux en version salée plutôt que sucrée, légèrement relevés de piment chipotle.

Pour une douzaine de madeleines

Ingrédients

200 g de farine blanche non blanchie

10 g de levure chimique

3 oeufs à température ambiante

100 g de sucre granulé

90 g de lait

200 g de beurre, fondu

50 g de parmesan

12 g d'échalote grise en poudre*

3 g de pâte de chipotle

Préparation

Beurrer et fariner les moules et les mettre au réfrigérateur, le temps de faire l'appareil.

Mettre dans un grand cul-de-poule la farine en fontaine, la levure chimique, puis les oeufs. Mélanger doucement, au fouet, en ajoutant le sucre, puis le lait et, enfin, le beurre fondu - mais tiède! -, sans jamais arrêter de mélanger, jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse.

Ajouter la poudre d'échalote et le chipotle.

Préchauffer le four à 200 °C (400 °F). Verser l'appareil dans les moules en ne les remplissant qu'aux trois quarts, puis laisser reposer 10 minutes au frigo avant d'enfourner de 8 à 12 minutes. Retirer lorsqu'elles sont bien dorées.

Truc: cette pâte se conserve très bien au congélateur: doublez la recette pour en avoir toujours prête à enfourner.

* La poudre d'échalote frite est facile à trouver dans les épiceries asiatiques ou à préparer à la maison, en déshydratant, au four, des échalotes grises émincées avec un filet d'huile d'olive. De la poudre d'oignon peut convenir; le résultat sera moins sucré.

Tian de betteraves

Pour 4 personnes

Ingrédients

4 betteraves rouges de taille moyenne

4 betteraves jaunes de taille moyenne

175 g de fromage de chèvre frais

30 g d'huile de noix de Grenoble

5 g de beurre de noix de Grenoble (facultatif)

2 g de graines de céleri en poudre

Sel et poivre du moulin

Préparation

Fouetter le fromage de chèvre, la poudre de graines de céleri, l'huile et le beurre de noix de Grenoble jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Réserver au frais quelques heures (on peut faire cette étape la veille).

Cuire les betteraves dans l'eau bouillante pendant environ 1 heure. Laisser refroidir.

Peler et couper les betteraves en tranches de 3 mm environ.

Monter les tians en superposant des tranches de betterave et de fromage, jusqu'à épuisement des ingrédients. Déposer les tians sur un lit de salade verte mélangée (cresson, roquette, menthe, etc.) arrosée d'un filet d'huile de noix et de zeste d'orange. On peut aussi préparer un seul grand tian dans un moule à gratin, et le trancher, une fois réfrigéré, en parts.