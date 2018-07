Les meilleurs cafés infusés à froid

Les cafés infusés à froid (ou cold brew) attirent l'attention des adeptes de caféine et viennent enrichir l'éventail de saveurs associées au café. Rafraîchissants, moins complexes, mais aussi moins amers et acides que les cafés ordinaires, ils sont infusés plusieurs heures dans l'eau froide. En version « nitro », le café, azoté, gagne une onctuosité semblable à celle d'une bière foncée. Nous avons fait goûter à l'aveugle des produits du commerce, par deux experts en café et par l'équipe de Pause. Voici leurs conclusions et la nôtre.

Qui sont nos experts ?

À gauche, le barista Yannik Pyton, co-propriétaire du café Paquebot du Vieux-Montréal. Le Paquebot a aussi pignon sur rue dans les quartiers Rosemont et Plateau Mont-Royal où, il s'est démarqué grâce à ses cafés hors de l'ordinaire, comme son latté au curry et sa limonade au café. Il produit également son propre café nitro infusé à froid, servi en fut dans ses trois établissements. « Le café infusé à froid se prête aux cocktails et au latte », mentionne Yannik Pyton, qui suggère d'agencer les préparations plus corsées avec du lait, et celles qui sont plus vives et fruitées avec du tonic, une limonade, ou du sirop de fruit et de l'eau pétillante.

À droite, Thomas Chevez, fondateur de Th3rd Wave, une application pour téléphones intelligents qui répertorie les cafés indépendants et de spécialité à travers le Québec. Bien implantée à Montréal, Québec et Sherbrooke, Th3rd Wave commence maintenant à étendre son territoire à Toronto. Le secret d'un bon café infusé à froid réside, selon l'expert en café, dans le choix du grain. « C'est la clé. C'est ce qui change l'appréciation au palais. Ensuite, ça dépend de la façon dont il est servi : un grain éthiopien, par exemple, se marie bien avec un tonic, tandis qu'un colombien se prête aux lattés ».

Cold brew nitro, par Micro 1910

Yannik Pyton : Très léger. Quand même agréable, mais il semble dilué.

Thomas Chevez : Agréable, facile à boire et rafraîchissant. Bon choix de grain et un côté fruité, léger, quasi floral.

Note : 4/5

https://cucoldbrew.com

PC Nitro Black, par Le Choix du Président

Yannik Pyton : Un goût de brûlé. Ce produit est sûrement fait à partir de grains foncés. Ça manque de dimension. Pour les amateurs de café italien.

Thomas Chevez : Très rôti. Un choix de grains un peu trop torréfiés à mon goût. En cold brew, ça ne pardonne pas.

Note : 2,5/5

Dans les Provigo et Maxi

Cold brew café, par Keep it Cool

Yannik Pyton : Un produit versatile qui se marierait bien au lait.

Thomas Chevez : Une impression de chocolat noir. Il n'est pas amer, ni abrupt, mais il serait meilleur en latte.

Note : 3,5/5

https://keepitcoolcoldbrew.com

Cold Brew café nitro, par Station Cold Brew Coffee co.

Yannik Pyton : Un peu effacé, mais je préfère un café plus doux, en cold brew, qu'un café trop torréfié. C'est plus rafraîchissant.

Thomas Chevez : J'aime bien ses notes chocolatées. Il n'est pas trop rôti et assez versatile.

Note : 4/5

http://www.stationcoldbrew.com

Cold brew café original, par Pilot

Le favori de la rédac

Yannik Pyton : Mon préféré. Il a une bonne acidité, pas d'amertume, et un goût légèrement sucré.

Thomas Chevez : Pas de notes fruitées, mais il a une belle acidité et beaucoup de velouté en bouche. Aucune amertume ou arrière-goût.

Les commentaires de la rédac : le goût est plus complexe que celui des autres cafés infusés à froid de la sélection. Il a également une belle onctuosité. Un produit bien équilibré.

Note : 4/5

http://www.pilotcoffeeroasters.com

Faro Cold brew biologique, par les Brûleries Faro

Thomas Chevez : Pas de fruit ici. Un produit encore très chocolaté. Il est un peu effacé et manque de personnalité.

Yannik Pyton : Entre le caramel et le chocolat. Il se boit facilement.

Note : 3.5/5

https://bruleriesfaro.com

Café infusé à froid classique, par Leeep

Yannik Pyton : Des notes de chocolat. Un peu trop rôti pour moi, mais il peut se prêter à un latte.

Thomas Chevez : Un café très rôti avec un petit fond amer. La finale est un peu abrupte.

Note : 3/5

https://www.leeepcoldbrew.com

Kick Ass mordant, par Kicking Horse

Yannik Pyton : Un produit de qualité moyenne, avec un côté rôti très présent qui lui enlève un peu de fraîcheur. Il serait meilleur avec du lait.

Thomas Chevez : Une torréfaction corsée. C'est une infusion somme toute assez attendue.

Note : 2,5/5

https://www.kickinghorsecoffee.com/fr