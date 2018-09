K pour Katrine: manger gourmand malgré les «sans»

Là où l'absence de produits laitiers ou de gluten est davantage un défi - comme pour confectionner des boulettes ou un yogourt, voir capsules plus bas - , elle propose des solutions de rechange. «Ce sont toutes des petites choses qu'on doit connaître, mais une fois qu'on le sait, c'est infini, tout ce qu'on peut faire», soutient Katrine.

Le magazine est en vente partout au Québec, dans les épiceries, les pharmacies, certains dépanneurs, ou dans les épiceries santé comme Avril et Rachelle-Béry. Le magazine sera offert jusqu'à la mi-novembre, moment où un troisième numéro sortira, consacré entièrement aux desserts!

À noter que le premier numéro du magazine, publié il y a un an, est en vente chez Renaud-Bray.

Quelques astuces pour cuisiner «sans»

Les déjeuners

Un déjeuner sans gluten et sans produits laitiers, ça semble difficile à première vue. «Qu'on se le dise, le pain sans gluten, ce n'est pas la chose la plus fantastique. Mais il y a d'autres solutions», affirme Katrine. Par exemple, elle propose dans le magazine un gruau en pot, ou alors une préparation pour crêpes au sarrasin, qu'on peut garder au frigo pour la semaine. «Une fois que le mélange est fait, il ne reste plus qu'à cuire la crêpe dans un poêlon, c'est facile et pas tellement plus long que partir une toast.»

Le yogourt

Une belle découverte que la foodie a faite récemment est un yogourt à base de noix de cajou trempées, au parfum de fraise. «Ça, c'est une révélation ! s'exclame-t-elle. On dirait vraiment qu'on mange un yogourt grec.» Elle en est particulièrement fière, parce que même s'il existe des substituts de yogourt au soya ou au coco, il n'y a pas vraiment encore d'équivalent pour le yogourt grec.

Les plats naturellement sans gluten

Des chapitres du magazine sont également consacrés à tous ces plats naturellement sans gluten... comme le poulet. «Le poulet, ça marche. Tout le monde aime ça ! On a aussi des recettes de trempettes, pour manger plus de légumes. Donc au lieu d'être faites avec de la crème sure, il y en a une avec du tofu soyeux, par exemple.»

Les boulettes

Pour faire des boulettes, ça prend de la chapelure, et celle-ci contient du gluten. La blogueuse a trouvé une solution de rechange surprenante: les Rice Krispies! «On met les céréales dans le mélangeur, ça fait une poudre, et c'est parfait pour faire les boulettes. Mais ça prend les Rice Krispies sans gluten, précise-t-elle. Parce que dans les ordinaires, il y a de la poudre de malt, qui contient du gluten.»