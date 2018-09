Ces ustensiles de cuisine miracles

Les capuchons de conservation

La promesse:

Fabriqués en silicone alimentaire (sans BPA), ces capuchons permettent de conserver les fruits et légumes plus longtemps en les maintenant hydratés, tout en évitant les odeurs dans le frigo. En plus d'être écologiques, ils sont faciles à nettoyer et peuvent être mis au lave-vaisselle. Ils s'adaptent à la taille de tous les fruits et légumes grâce à leurs formats variés. On peut aussi les utiliser pour refermer des contenants sans couvercle.

Environ 15 $ pour 4, offerts dans plusieurs magasins à grande surface, boutiques spécialisées, ainsi qu'en ligne.

La réalité:

Nous adorons ces capuchons qui sont un moyen très écologique de protéger les restes de fruits et de légumes. Même si le format ne convient pas exactement à la taille de l'aliment, ce dernier peut tout de même y être déposé au centre et conservera sa fraîcheur. Il faudrait toutefois plus d'un lot et une plus grande variété de tailles pour pouvoir entreposer un plus grand nombre d'aliments.