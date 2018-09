L'abc des salades

FÉCULENTS

Les féculents rendent votre salade plus complète et nourrissante, et ajoutent textures et saveurs à vos compositions, en plus de fournir des glucides complexes et des fibres à l'organisme.

«Les produits céréaliers fournissent de l'énergie tout au long de la journée! Si possible, on privilégie des produits céréaliers à grains entiers, plus complets, tout en respectant ses goûts», note Mme Cloutier, qui aime particulièrement le quinoa et le riz sauvage, deux grains protéinés. Quant à Dyan Solomon, elle aime utiliser les nouilles de style soba dans une salade de type asiatique - la version 100 % sarrasin est sans gluten - ou encore du couscous d'épeautre.

Les possibilités

> Grains: quinoa, orge, millet, riz brun, riz sauvage, farro, épeautre, boulgour, semoule...

> Pâtes: orzo, nouilles soba, couscous israélien, farfalles, fusillis...

> Autres: pommes de terre, patates douces, maïs, légumineuses...

Astuce

Pour gagner du temps les soirs de semaine, on cuit le week-end plusieurs portions de grains et de pâtes différents, qu'on ajoute simplement à ses salades selon l'inspiration du moment.