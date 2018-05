Le homard est une fête

Voilà un pêcheur qui connaît bien sa proie. Il nous informe d'ailleurs dans la foulée que le convoité crustacé entre toujours dans le casier à reculons, comme résigné.

Stéphane Langford, moins bavard que son frère, donne le signal de départ. Sur l'eau, on distingue les lumières des bateaux qui se suivent comme dans une valse. Parfois, les équipages se parlent entre eux. Tout en conduisant, le capitaine, bombardé de questions, prend plaisir à raconter son histoire: ses études qu'il a terminées beaucoup plus tard, car il était «pressé» de partir en mer. «Il y avait de la compétition dans la famille», raconte celui qui a deux frères et trois soeurs. Son bateau, le Mathis and Friends - nom donné en l'honneur de son fils -, il le possède depuis 2007. Est-ce que son garçon, âgé de 8 ans, souhaite lui aussi un jour prendre le large? «Pour l'instant, il ne semble pas avoir un gros intérêt, dit-il. Mais moi, comme père, je veux qu'il aille s'instruire avant de s'embarquer sur un bateau.»

La conversation prend fin lorsque l'embarcation atteint finalement la première lignée de sept casiers. Il y en aura 38 autres par la suite. Les manoeuvres sont routinières, mais exigeantes. L'air est frais en ce matin de juin. Et l'eau entre de chaque côté du bateau. Le travail est exigeant.

Pendant que Roland sort énergiquement les cages remplies de homards, Stéphane, lui, mesure chaque crustacé. Ceux qui n'ont pas atteint 83 mm sont rejetés dans la mer, tout comme les étoiles de mer qui réussissent parfois à se faufiler à travers le grillage.

On remet de nouveaux appâts et les cages retournent dans l'eau. Le Mathis and Friends se dirige peu après vers la deuxième lignée de casiers et ainsi de suite. En chemin, les pêcheurs grignotent. Un fruit par-ci, un morceau de fromage par là. Sur l'eau, c'est connu, il faut toujours avoir quelque chose dans l'estomac, histoire de combattre le mal de mer.

Après avoir «visité» les 39 lignées, il est temps de rentrer au port avec la cargaison de homards. Il est près de midi. La peau brûlée par le vent et le soleil, on sent le besoin de mettre pied sur le plancher des vaches. Nos deux pêcheurs, eux, doivent sortir les homards, nettoyer le bateau... À 20 h, ils seront au lit, afin de se lever le lendemain pour une autre escapade en mer. Et grâce à eux, et à leurs confrères, nombreux sont ceux qui pourront déguster du homard encore une fois cette année!