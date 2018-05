Le pois chiche fait le poids

Le pois chiche autrement

De nouveaux produits à base de pois chiches font leur apparition en épicerie. Ils ont l'avantage de contenir une bonne quantité de protéines. En voici sept à découvrir.

Boisson de pois chiche et huile de lin miylk10 de YoFiit

Cette boisson à base de pois chiches fournit 10 g de protéines par portion d'une tasse. C'est plus que le lait ou la boisson de soya (8 g par 250 ml) et davantage que les boissons d'amandes ou de riz (1 à 2 g par 250 ml). Elle est offerte en version ordinaire ou aromatisée à la cannelle et à la vanille (sans sucre ajouté).

La panisse marseillaise Le Minot

Une pâte de pois chiche qui s'apparente à la polenta ferme. On la prépare comme la polenta, simplement grillée à la poêle ou en frites.

Pois chiches rôtis Three Farmers

Les pois chiches rôtis sont deux fois moins gras et contiennent deux fois plus de protéines que la plupart des noix, indique le nutritionniste Hubert Cormier. Ils remplacent avantageusement les croustilles à l'apéro, les croûtons sur la salade et fournissent une bonne quantité de protéines en collation. On trouve ceux de Three Farmers en versions barbecue, érable et cannelle, sel marin, puis poivre noir et balsamique.

Pois chiches germés de La Ferme Pousse-menu

Les valeurs nutritives du pois chiche germé sont comparables à celles d'un pois chiche non germé, indique Hubert Cormier, mais ils permettent d'offrir une variante surprenante dans les salades, notamment. On les apprête comme les pois chiches non germés. On peut également les faire soi-même en laissant germer les pois trempés et égouttés au moins deux ou trois jours dans un contenant fermé dont on aura préalablement percé le couvercle.

Fusilli de pois chiches

La farine de pois chiches est le seul ingrédient qui entre dans la composition de ces pâtes, qui offrent un avantage sur le plan des protéines et des fibres, si on les compare aux pâtes de blé santé : 18,6 g (protéines) et 15,5 g (fibres) pour 100 g, en comparaison de 12,9 g et 9,4 g les 85 g pour les fusillis Smart de Catelli.

Mélange tout usage de Cuisine soleil

Une farine biologique sans gluten contenant du riz brun, de la fécule de tapioca et de pois chiches. Une option intéressante pour augmenter la quantité de protéines des gâteaux, muffins et autres préparations.

P'tits pains de la moisson, de Country Harvest

Pour un petit déjeuner riche en fibres (5 g par pain) et en protéines (7 g par pain), des pains plats composés de farines de céréales entières et de légumineuses, dont celle de pois chiches et de lentilles.