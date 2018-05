Pêche: du lac à l'assiette

Marc-Antoine Joly remarque que de plus en plus de pêcheurs viennent lui demander conseil. «Les gens souhaitent essayer de nouveaux trucs, soutient le jeune chef. Ils me demandent des recettes de tartare ou comment apprêter la truite, certains veulent connaître des plantes sauvages avec lesquelles ils pourraient assaisonner le poisson. Je pense donc qu'avec des recettes assez simples, beaucoup de gens vont essayer de cuisiner davantage au chalet. Quand on veut bien manger sans se casser la tête, tout peut bien se faire sur le bord d'un feu.»

Période de pêche

Le Québec est divisé en 29 zones de pêche, chacune avec ses exigences relatives aux périodes de pêche, aux limites de prises et aux conditions de consommation des prises. Au nord du Saint-Laurent, où se trouvent la plupart des pourvoiries du Québec, on peut pêcher depuis hier l'omble de fontaine, la ouananiche et la truite arc-en-ciel. Pour le brochet et le doré, il faudra attendre au 18 mai.

Limite de prises

La limite de prises quotidienne correspond au nombre de poissons d'une espèce que l'on peut pêcher et garder en une journée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les poissons consommés la journée même sont comptabilisés dans cette limite quotidienne. Une personne qui n'a pas de permis peut rapporter du poisson, pourvu que ses prises respectent la limite quotidienne du pêcheur titulaire du permis.

Consommation

La chair du poisson peut contenir des traces de contaminants, principalement du mercure. Toutefois, les risques liés à la consommation concernent particulièrement les personnes qui ont l'habitude d'en manger régulièrement. Bref, si on consomme du poisson à l'occasion d'un voyage de pêche, par exemple, le risque est quasi inexistant. La consommation de certaines espèces plus sujettes à la contamination (doré, brochet, touladi, achigan et maskinongé) est déconseillée aux jeunes enfants et aux femmes enceintes.