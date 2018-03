Faire aimer le poisson aux enfants

Pour les enfants, on évite les poissons prédateurs et qui ont une teneur plus élevée en mercure, comme le thon frais et congelé, l'espadon, le marlin ou le thon blanc souvent en conserve (à ne pas confondre avec le thon pâle, qui n'est pas déconseillé). Cosette Gergès recommande aussi de retirer la peau et le gras qui recouvrent l'abdomen des poissons pour éviter les contaminants. Et, d'un point de vue durable, on porte attention à la provenance des poissons. Par exemple, on privilégie le tilapia du Canada, des États-Unis, de l'Équateur ou du Chili, plutôt que celui de Chine ou de Taiwan. On n'hésite pas à questionner notre poissonnier.

Les poissons en conserve ont-ils les mêmes avantages que les poissons frais ou congelés? Oui, répondent les nutritionnistes. «On y trouve les mêmes éléments nutritifs. On peut même avoir du calcium en plus en écrasant à la fourchette les arêtes dans les conserves de saumon», souligne Stéphanie Côté. «La sardine, le hareng, le maquereau et le saumon sont d'excellents choix en conserve», ajoute la nutritionniste en pédiatrie Cosette Gergès. La différence consiste surtout dans l'utilisation: le poisson en conserve est pratique pour préparer des sandwichs ou encore des galettes, note Stéphanie Côté.

Les poissons riches en acides gras oméga-3 sont ceux qui favorisent le bon développement et le bon fonctionnement du cerveau. Il s'agit de poissons gras comme le saumon, la truite, la sardine, le maquereau ou le hareng. «Mais certaines études ont démontré que les protéines dans les poissons pouvaient aussi avoir un effet positif sur la santé. Alors on devrait intégrer tous les types de poissons de façon régulière et ne pas tomber dans le piège de ne manger que des poissons riches en oméga-3», soutient la nutritionniste Stéphanie Côté.

Oser et persévérer

Les enfants qui mangent régulièrement du poisson dormiraient mieux et auraient un meilleur QI, selon une nouvelle étude asiatique publiée dans la revue Scientific Reports*.

«Ce n'est pas surprenant quand on sait depuis longtemps que les bons gras, comme les oméga-3 que contiennent des poissons, sont essentiels à la formation et au bon fonctionnement du cerveau», indique Stéphanie Côté, auteure, nutritionniste pour Nos Petits Mangeurs (Extenso) et Naître et Grandir. «Et on sait que le cerveau des enfants atteint sa taille adulte dès 5 ou 6 ans», ajoute Cosette Gergès, nutritionniste et cofondatrice de Nutritionnistes en pédiatrie.

Riche en protéines, en minéraux et en vitamine D, le poisson devrait faire partie de nos repas deux fois par semaine, selon les recommandations du Guide alimentaire canadien. Un objectif que peu de familles atteignent, constatent les deux nutritionnistes. Elles donnent quelques astuces pour rendre le poisson populaire aux yeux des enfants.

Loin des yeux, loin de la bouche!

«On a des a priori avec les enfants, mais pourtant, la page est blanche avec eux. On peut leur faire aimer n'importe quoi, y compris les poissons», soutient Stéphanie Côté. La clé: leur en offrir régulièrement. «Je dis souvent aux parents: "Loin des yeux, loin de la bouche!" Plus on expose les enfants à un aliment, plus ils vont le reconnaître et plus ils développeront un goût pour cet aliment», ajoute Cosette Gergès. Ils doivent parfois voir l'aliment 15 ou 20 fois avant de se décider à le goûter. Et mieux vaut les exposer le plus tôt possible. Dès 6 mois environ, on peut commencer à donner du poisson en purée.

Donner le bon exemple

Si les enfants sont réticents à manger du poisson, «c'est peut-être parce que les parents n'aiment pas trop ça», avance Stéphanie Côté. Car tout est dans la manière de présenter le repas en famille, dans notre attitude verbale et non verbale. Si les parents n'aiment pas l'aliment qu'ils servent ou croient que l'enfant le repoussera, c'est probablement ce qui arrivera. On n'hésite donc pas à faire partager son plaisir et son enthousiasme en lui disant par exemple: «Goûte comme ça va être bon, je t'ai préparé mon repas préféré, j'espère que tu vas aimer aussi!» ou «Moi, j'aime vraiment ça, toi, tu aimes?».