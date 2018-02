La cuisine pleine conscience

Oui, il faut profiter du moment présent. Le message est bien compris, mais après la journée au bureau et les brassées de lavage, il y a l'épicerie à faire et les repas à préparer. Et si, justement, on pouvait se ressourcer en cuisinant une bonne sauce à spaghetti?

En quête de sérénité

On sait que les gens qui cuisinent eux-mêmes s'alimentent généralement mieux, car ils travaillent avec des ingrédients frais et limitent ainsi les produits transformés. Seraient-ils aussi plus sereins?

Ils pourraient l'être en tous cas, estime l'Américaine Dana Velden, auteure du petit guide Cuisiner c'est méditer. Car la cuisine est le lieu parfait pour arrêter, pour se concentrer sur une seule tâche, que ce soit couper des légumes ou pétrir une pâte pour une tatin express.

Pour les gens qui veulent apprendre à faire des pauses, mais qui ne trouvent jamais le temps d'inclure ça à leur horaire chargé, Dana Velden conseille de marier cuisine et méditation, ou à tout le moins de prendre le temps de porter attention, une attention réelle, à ce qui se passe sur la planche à découper.

Dana Velden a vécu plusieurs années dans un centre zen de San Francisco. Elle y a appris beaucoup de choses, notamment en passant un grand nombre d'heures dédiées aux tâches de la cuisine. Là, elle a marié les apprentissages spirituels à la vie pratique. Elle sait maintenant sentir la chaleur du thé qui se diffuse jusque dans la main à travers la tasse et elle a développé la patience d'attendre que le pain lève, puisqu'on ne peut faire autrement.

Dana Velden écrit une chronique dominicale sur le site américain Ktchn où elle parle de ce genre de vertus et des bienfaits collatéraux de la cuisine. Son petit livre Cuisiner c'est méditer est largement inspiré de ses réflexions. Elle invite notamment ses lecteurs à être attentifs à ce qui se passe dans la cuisine. À ce rayon de soleil qui plombe à travers la fenêtre quand on popote en fin d'après-midi et aussi à ne pas se laisser intimider par une technique qui nous semble difficile à maîtriser.

«D'abord, on commence à apprendre la mécanique, puis au fil du temps, on se fond dans l'activité et on n'arrête jamais d'apprendre, d'approfondir, de devenir, écrit-elle. C'est aussi valable pour le violon que pour la fabrication d'une soupe et toutes les autres activités, complexes ou simples, que l'on fait dans la vie.»

Nous l'avons jointe à sa maison de Californie, pour obtenir quelques précisions sur ce concept.

Croyez-vous que nous sommes généralement attentifs à ce que nous faisons en cuisine?

Ça dépend des gens et des circonstances. Les gens ont des vies bien remplies, le travail, la famille, et souvent, cuisiner devient une nécessité. Ce n'est toutefois pas impossible de rendre l'expérience plaisante. Parfois, on peut avoir une façon de faire la cuisine qui est différente le week-end de la semaine. La première chose à faire, cependant, c'est de s'assurer que notre cuisine est un endroit où l'on souhaite être. Même s'ils sont locataires, je dis souvent aux gens d'accrocher des photos dans leur cuisine, de mettre de la musique lorsqu'ils y sont, et pas une émission de radio qui va les déranger. Même lorsqu'on prépare les lunchs, on peut se concentrer sur ce que l'on fait, sur les ingrédients. Si on coupe un fruit ou que l'on pèle des carottes, on peut être attentif aux odeurs, aux sons.

Est-ce que la cuisine peut être la porte pour une pratique de méditation?

Absolument! En tant que professeure de méditation zen, je crois qu'il faut méditer assis sur son coussin. Je recommande une pratique fondamentale, mais il faut aussi se lever de son coussin et être capable d'appliquer ce qu'on y a appris ailleurs dans notre vie. C'est ça, la pleine conscience dont on parle tant: être capable de se concentrer sur ce que l'on fait dans le moment présent. C'est une méditation appliquée à la vie de tous les jours. Et la cuisine est parfaite pour ça. C'est un lieu où il faut éviter de faire plusieurs choses à la fois. Mais ça ne remplace pas une pratique de méditation. Je conseille aussi de méditer, même seulement 10 minutes par jour.

Votre cuisine vous sert-elle de refuge?

La cuisine est un endroit qui devient vite familier. On s'y sent bien. On la connaît, on sait où sont placées les cuillères en bois. En ce sens, c'est très rassurant. Et c'est un endroit où tout le monde doit aller à un moment ou un autre. On peut acheter du prêt-à-manger parfois, mais tôt ou tard, il faudra se cuisiner un repas. J'aime être dans ma cuisine, j'aime ce que j'y fais, même s'il m'arrive de faire parfois des erreurs. Récemment, en faisant un curry, une bulle a éclaté et m'a brûlé la main. Il ne faut pas oublier que la cuisine peut être un lieu dangereux aussi.

Quels plats vous font du bien?

Je ne citerai pas un plat en particulier, mais je dirais que cuisiner avec des ingrédients locaux me rend heureuse. Je n'aime pas aller contre la nature. À l'automne, les tomates sont à leur meilleur. Elles ne goûtent jamais aussi bon qu'à ce moment-là. En hiver, on se fait des soupes, des plats mijotés en rêvant au printemps où arrivent les feuilles et les pousses. Le week-end, j'aime cuisiner plus longtemps. Entreprendre un projet. Faire de la cuisine française, un cassoulet, par exemple.

Cuisiner c'est méditer. Éditions First, 248 pages. 19,99 $